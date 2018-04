Dochter ex-Russische spion Skripal al week geleden uit coma onwaakt

De 33-jarige dochter Yulia van voormalig Russische dubbelspion Sergei Skripal is al een week geleden ontwaakt uit haar coma. Zo laat de Engelse politie donderdag weten door het openbaar maken van een verklaring die zij via de politie heeft afgelegd.

Week geleden

'Ik ben nu ruim een week geleden wakker geworden en ben blij om te kunnen zeggen dat ik mij dagelijks sterker voel worden. Ik ben dankbaar voor de aandacht voor mij en voor de vele vriendelijke berichten die ik heb ontvangen', zegt de 33-jarige Yulia in haar verklaring.

Salisbury District Hospital

Yulia en haar vader Sergei werden na de besmetting met het zenuwgas 'novichok' in het lokale ziekenhuis van Salisbury opgevangen en behandeld. 'Ik wil veel mensen bedanken voor mijn herstel en wil vooral de mensen van Salisbury bedanken die mij te hulp schoten toen mijn vader en ik gewond raakten. Verder wil ik het personeel van Salisbury District Hospital bedanken voor hun zorg en professionele hulp', laat Yulia weten.

Verwarrend

Vader Sergei en dochter Yulia raakten begin maart gewond nadat zij in aanraking kwamen met het gevaarlijke zenuwgas. Sergei Skripal ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is wel stabiel. 'Ik ben er zeker van dat u zult beseffen dat deze gebeurtenis erg verwarrend is en ik hoop dat u mijn privacy en die van mijn familie zult respecteren tijdens de periode van mijn herstel', aldus Yulia Skripal.