Ziekenhuis: Sergei Skripal niet meer in kritieke toestand

Dochter Yulia

Afgelopen donderdag werd al bekend dat Yulia, de 33-jarige dochter van de Russische oud-dubbelspion, een week gelden is ontwaakt uit haar coma en ook aan de beterende hand is en ook niet meer in kritieke toestand verkeerd.

Speculatie

Het is nog niet bekend wanneer zij het ziekenhuis mag verlaten. 'Elke speculatie over wanneer die datum zal zijn, is alleen maar speculatie', aldus het ziekenhuis. Yulia en haar vader Sergei werden na de besmetting met het zenuwgas 'novichok' begin maart in het lokale ziekenhuis van Salisbury opgevangen en behandeld.