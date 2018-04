14 doden na busongeval Canadees junior ijshockeyteam

Het ongeval vond plaats nabij de plaats Tisdale. De bus, met daarin 28 mensen, botste op een vrachtwagen. Alle doden vielen in de bus. Onder hen is ook de buschauffeur. De veertien andere inzittenden werden met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Drie van hen bevinden zich nog in kritieke toestand. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De teamlijst van de Humboldt Broncos bestond uit spelers die tussen de zestien en eenentwintig jaar oud zijn.