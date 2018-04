Aanslag in Berlijn verijdeld

De politie in Berlijn heeft zondag een aanslag in de stad weten te voorkomen. Dit melden verschillende media.

In Berlijn werd vandaag de halve marathon georganiseerd en speciale eenheden van de politie hebben zes terrorisme verdachten aangehouden.

De mannen waren voornemend een grote aanslag te plegen door op deelnemers in te steken. De politie heeft meerdere messen en machetes in beslag genomen.

Het zestal was al langer in beeld van de veiligheidsdiensten. Gevaar dat de aanslag ook daadwerkelijk zou plaatsvinden is er dan niet echt geweest