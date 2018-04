Arts vermoord vrouw met cocaïne op zijn penis

De 42-jarige Duitse arts Andreas N. is door de politie opgepakt omdat hij bij ten minste vier vrouwen heimelijk cocaïne heeft toegediend tijdens orale seks. De arts had de drug op zijn penis gesmeerd.

De zaak kwam aan het licht nadat één van de vier vrouwen kwam te overlijden door een overdosis drugs. Het openbaar ministerie onderzoekt of er sprake is van het toebrengen van lichamelijk letsel met de dood tot gevolg.

In juli 2016 ging N. in een kliniek in Saksen-Anhalt aan de slag als expert in plastische, esthetische en handchirurgie. Volgens Bild zegt het management van de kliniek dat N. een uitstekende arts is en dat niemand iets vermoede.

N. maakte afspraken met de vrouwen via een datingsite. Hij liet ze naar zijn appartement komen. In februari van dit jaar ging het mis. Een 38-jarige vrouw was in zijn appartement en raakte bewusteloos. In het ziekenhuis werd zij opgenomen op de intensive care, maar overleed korte tijd laten. Uit autopsie bleek zij te zijn overleden aan een overdosis cocaïne.