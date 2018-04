Man grijpt onbekende kleuter en springt er mee voor Duitse trein

Dit meldt onder meer de Westdeutsche Zeitung. De machinist zette direct de noodrem in werking, maar kon niet verhinderen dat de trein enkele meters over het kind en de manheen reed. Maar doordat het kind en de man plat tussen de rails lagen, raakte het 5-jarige jongetje slechts lichtgewond en bleef de man ongedeerd.

De man die afkomstig is uit Gelsenkirchen en hoogstwaarschijnlijk psychisch ziek is, werd door ooggetuigen vastgegrepen en aan de politie overhandigd. Het kind hoorde bij een gezin met nog twee kinderen dat op het perron op de trein stond te wachten. Wat het motief van de man was, is nog niet duidelijk. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Het gezin is door geestelijk verzorgers opgevangen.