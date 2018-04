Ravage na ongeval met vier voertuigen in Boxtel

Maar liefst vier voertuigen kwamen vrijdagmidddag met elkaar in botsing op de kruising van de Industrieweg met de Kruisbroeksestraat in Boxtel. Het verkeersongeval gebeurde rond 14.30 uur na vermoedelijk een voorrangsfout.

De inzittende van één van de betrokken personenauto’s raakte dusdanig gewond, toevallig passerende brandweerlieden verleenden eerste hulp welke later door de ambulancedienst werd overgenomen. De overige inzittende van de andere personenauto, een bestelbus en een bakwagen bleven ongedeerd.

De ravage op het kruispunt tegenover kringloopwinkel Het Goed was groot. De rijbaan was daarom ook geruime tijd versperd waardoor overige weggebruikers moesten omrijden. De gewonde man is met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval trok veel bekijks van toevallige passanten en overige nieuwsgierigen. Een bergingsbedrijf heeft de betrokken voertuigen afgevoerd waarna de weg weer geheel kon worden vrijgegeven.