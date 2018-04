'One time shot' raketaanval is waarschuwing voor Assad

Vannacht rond 03.00 uur Nederlandse tijd heeft de coalitie van de Verenigde Staten (VS), het Verenigd Koninkrijk (UK) en Frankrijk gerichte raketaanvallen op 3 doelen in Syrië uitgevoerd. Bij de precieze aanvallen zijn locaties waar chemische wapens worden ontwikkeld, gemaakt en opgeslagen getroffen. De gehele militaire operatie duurde ongeveer 17 minuten.

Vergeldingsactie

Amerika voerde de vergeldingsactie uit samen met de UK en Frankrijk nadat in opdracht van president Assad afgelopen week chemische wapens tegen haar burgers in Douma zijn ingezet waarbij tientallen doden en enkele honderden gewonden vielen. Toen de militaire acties al waren begonnen kondigde President Trump de aanvallen op televisie aan.

Precisie-aanvallen

De raketten van de Westerse coalitie troffen een wetenschappelijk onderzoekscentrum in de buurt van Damascus, een wapenopslag ten westen van Homs waar ook het gifgas sarin ligt opgeslagen en een opslag- en commandocentrum ook in de buurt van Homs.

'One time shot'

'Het ging om precisieaanvallen om de kans op burgerslachtoffers zo klein mogelijk te houden', zo heeft de Amerikaanse generaal Joseph Dunford later in een verklaring laten weten. 'Het ging hier om een 'one time shot' om de Syrische regering een duidelijke boodschap te geven', aldus Dunford.