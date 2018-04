'One time shot' raketaanval moest Syrië duidelijke boodschap geven

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft rond 03.00 uur Nederlandse tijd de coalitie van de Verenigde Staten (VS), het Verenigd Koninkrijk (UK) en Frankrijk gerichte raketaanvallen op 3 doelen in Syrië uitgevoerd. Bij de precieze aanvallen zijn locaties waar chemische wapens worden ontwikkeld, gemaakt en opgeslagen getroffen. De gehele militaire operatie duurde ongeveer 17 minuten.