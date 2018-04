VS, UK en Frankrijk voeren 'one time shot' uit in Syrië

Foto: Screenshot YouTube/Fox News

Damascus/Syrië Vannacht rond 03.00 uur Nederlandse tijd heeft de coalitie van de Verenigde Staten (VS), het Verenigd Koninkrijk (UK) en Frankrijk gerichte raketaanvallen op 3 doelen in Syrië uitgevoerd. Bij de precieze aanvallen zijn locaties waar chemische wapens worden ontwikkeld, gemaakt en opgeslagen getroffen. De gehele militaire operatie duurde ongeveer 17 minuten.