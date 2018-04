Al drie mensen omgekomen door hevige sneeuw, hagel en storm in midden VS

Door een stormfront, dat zich uitstrekt van het zuidelijke kustgebied tot aan de Grote Meren in het noorden van het land, krijgt men daar te maken met zware windstoten, veel regen, hagel en sneeuw. Er zijn door het slechte weer al meerdere mensen om het leven gekomen, zo meldt de NOS. In Louisiana viel door de harde wind een boom op een woning. Hierbj kwam een 2-jarig meisje om het leven. Een vrouw in Wisconsin verloor de controle over haar busje en overleed. En door de sneeuw verloor een vrachtwagenchauffeur de macht over zijn wagen en botste tegen een tractor met pech. De man overleed ter plekke.

Minnesota

De staat Minnesota ondervindt de meeste hinder van het weer. De luchthaven van Minneapolis had bijvoorbeeld grote moeite met het sneeuwvrij maken van de start- en landingsbanen en het de-icen van vliegtuigen. Daardoor kon er geen vliegtuig opstijgen of landen: bijna 500 vluchten werden geannuleerd.

Veel wegen in het zuidwesten van Minnesota zijn afgesloten en de autoriteiten raden mensen of de weg op te gaan. Mogelijk krijgt Minnesota er vandaag nog een halve meter sneeuw bij.

Elders zijn er ook grote problemen. Zo brachten in Michigan de hoogspanningskabels en zitten duizenden mensen enige tijd zonder stroom. En Texas kreeg te maken met hagelstenen zo groot als eieren.

De Amerikaanse weerdienst waarschuwt ook voor mogelijke overstromingen langs Lake Michigan, in het noorden. Inwoners van Chicago moeten rekening houden met golven tot 5,5 meter hoog, aldus de omroep.