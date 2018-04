Barbara Bush, vrouw en moeder van een Amerikaanse president, op 92-jarige leeftijd overleden

Barbara Bush was de first lady tussen Nancy Reagen en Hillary Clinton (1989-1993). Ze was zowel de vrouw ( George H.W>Bush) als de moeder (George W. Bush) van een Amerikaanse president. Afgelopen weekend werd al naar buiten gebracht dat Barbara Bush had gekozen om haar behandeling te staken en dat alleen nog palliatieve zorg wilde. Waar ze aan leed, is niet officieel naar buiten gebracht. Amerikaanse media hebben het over de longziekte COPD. Verschillende bronnen melden dat ze in het afgelopen jaar meerdere malen in het ziekenhuis is opgenomen.

RTL-correspondent Erik Mouthaan schrijft op Twitter: 'Mevrouw Bush was geliefd bij zowel rechts als links om haar scherpe tong en haar no-nonsense houding. Over hoe zij was schrijft hij: 'Barbara Bush was een meester van het gemene compliment. Over Sarah Palin zei ze ooit: "She is beautiful, and I think she’s very happy in Alaska, and I hope she’ll stay there".

Volgens haar kleindochter Jenna Bush Hagen was Barbara Bush tot tot gisteravond nog helemaal helder in haar hoofd en zou ze met haar familie goede gesprekken hebben gevoerd bij een glas bourbon, zo meldt de Amerikaanse krant.

Barbara Bush was 73 jaar getrouwd met George Herbert Walker Bush. Ze leerden elkaar als tieners kennen, enkele maanden voordat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog als gevechtspiloot werd uitgezonden naar Azië. Toen ze trouwden was Barbara nog geen 20. Samen kregen ze vijf kinderen.