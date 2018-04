Nederlanders veroordeeld voor kasteelmoord in België

Voor de kasteelmoord op Stijn Saelens zijn de Nederlanders Roy L. en Evert de C. door de rechtbank in België tot celstraffen van respectievelijk 15 en 27 jaar veroordeeld. De schoonvader André G. kreeg eveneens 27 jaar cel opgelegd.

In 2012 werd de projectontwikkelaar om het leven gebracht in zijn kasteel in het dorp Wingene. Enkele weken later werd het lichaam van Saelens aantroffen in een put.

De schoonvader had opdracht gegeven voor de moord op Saelens omdat hij incest zou hebben gepleegd met een van zijn kinderen. Zijn dochter zou G. om hulp hebben gesmeekt. De rechtbank liet weten geen enkel bewijs te hebben dat Saelens kinderen gevaar zouden lopen.

De moord werd gepleegd door de Nederlandse Ronald van B. uit Eindhoven. Deze is inmiddels overleden. De andere twee Nederlanders werden veroordeeld voor medeplegen van de moord en het wegwerken van het lichaam.