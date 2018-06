Rode Kruis vangt honderden mensen van de Aquarius op in Valencia

Na bijna een week rondvaren worden zij medisch gecontroleerd, omdat sommigen van hen zijn uitgedroogd, onderkoeld of verwondingen hebben opgelopen. Ook verleent het Rode Kruis psychosociale hulp aan hen die het nodig hebben. En het deelt dekens, kleding en toiletspullen uit.

Speciale aandacht gaat er naar degenen die extra zorg nodig hebben, zoals minderharige kinderen of families met kleine kinderen. De hulpverleners van het Rode Kruis zijn getraind om mogelijke slachtoffers van mensenhandel te herkennen. Zwangere vrouwen en degene die een medische behandeling nodig hebben, worden naar het ziekenhuis gebracht.

"Geen enkel mens is 'illegaal'"

"Deze trieste odyssee van de mensen op de Aquarius laat zien dat alle mensen, ongeacht hun nationaliteit of immigratiestatus, toegang zouden moeten hebben tot elementaire hulp en bescherming. Geen enkel mens is 'illegaal' en mensen die hulp nodig hebben, moeten hulp krijgen,” aldus Elhadj As Sy, directeur van het Internationale Rode Kruis (IFRC).

“Dank aan de regering en de bevolking van Spanje voor het verwelkomen van de Aquarius, die elders niet welkom was. Ik spreek veel lof en waardering uit voor het onvermoeibare personeel en de vrijwilligers van het Spaanse Rode Kruis: voor het tonen van medeleven aan meer dan 600 extreem kwetsbare mensen vandaag, en voor het al verzorgen van de behoeften van ongeveer 9.000 mensen die dit jaar op de Spaanse kust zijn aangekomen.”

De Aquarius heeft bijna een week op zee rondgebracht, nadat het meer dan 600 mensen had opgevangen, die gered waren voor de kust van Libië. De boot wilde aanmeren in Italië, maar was daar niet welkom. Het Spaanse Valencia liet vervolgens weten dat het bereid was de boot te ontvangen.