2000 Nederlanders drinken koffie met een vluchteling

Op busstations deelden vluchtelingen vandaag 2000 kopjes koffie uit aan Nederlanders om met hen in gesprek te gaan. In Amsterdam, Den Haag, Hilversum, Haarlem, Alkmaar, Arnhem, Nijmegen, Hoeksche Waard en Eindhoven gingen vluchtelingen met koffietanks op de rug de straat op. De actie van VluchtelingenWerk Nederland in samenwerking met Connexxion vond plaats in het kader van Wereldvluchtelingendag.