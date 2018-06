Ontsnapte leeuwin in Belgische dierentuin doodgeschoten

In de Belgische dierentuin Planckendael is donderdagochtend een ontsnapte leeuwin doodgeschoten, omdat ze tot op 10 meter van de bezoekers was genaderd.

Verdovingspijlen konden niet meer helpen. Dit heeft de dierentuin bevestigd op een persconferentie, zo meldt onder meer de Gazet van Antwerpen. Directie dierentuin: 'De situatie werd te gevaarlijk'. Directeur van de zoo Dries Herpoelaert tijdens de persconferentie: 'Dit is een dramatische dag voor Planckendael.' Hij werd geflankeerd door de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, en de directeur Veiligheid, Peter Van Den Eynde.

Moeilijkste beslissing

Herpoelaert zei verder: 'We hebben drie uur lang geprobeerd om het dier terug naar haar plek te krijgen, en erna te verdoven, maar dat lukte niet. hadden niet altijd visueel contact met haar. Na twee pogingen om haar te verdoven, is er in de crisiscel een risico-analyse gemaakt. De leeuwin kwam tot op tien meter van enkele bezoekers, die snel beschutting hadden gezocht in een treinstel. Omdat de veiligheid in het gedrang kwam, hebben we in samenspraak met de politie beslist om het dier te doden. Het was de moeilijkste beslissing uit mijn carrière.'

Geen gat in omheining

Hoe het dier heeft kunnen ontsnappen is nog niet duidelijk. Mogelijk is er sprake van een menselijke fout. Er zat geen opening in de omheining. Leeuwin Rani (2) werd in 2016 geboren, samen met haar broertjes Ravi en Raman. Haar moeder, leeuwin Lorena, beviel in januari 2016 van deze kwieke drieling.