Merkel waarschuwt: EU-top over migratie bepalend voor EU

Merkel zei, voordat ze afreisde naar Brussel, in het Duitse parlement: 'Europa kent veel uitdagingen, maar het migratievraagstuk kan beslissend zijn voor het lot van Europese Unie. De leiders van de EU-staten zijn vandaag in Brussel bijeengekomen voor een tweedaagse EU-top. Het belangrijkste onderwerp is daar nu de aanpak van de migratie vanuit Afrika over de Middellandse Zee naar Europa. Besproken wordt het plan om migranten die naar de EU willen buiten Eurpa op tevangen en daar hun asielprocedure te laten afwachten. Italië en Griekenland hebben aangegevene dat ze niet wilen blijven zitten met de migranten die daar aan land komen, maar andere lidstaten nemen niet of maar heel weinig migranten van deze landen over. Dit melden meerdere media donderdag.

Ultimatum

In haar eigen land heeft Merkel ook een probleem. Haar minister van Binnenlandse Zaken heeft haar een ultimatum gesteld. Als er voor juli geen gezamenlijke Europese oplossing komt, wil Seehofer geen migranten meer toelaten die via andere EU-lidstaten binnenkomen en daar geregistreerd staan.Als Merkel het ultimatum niet inwilligt, kan dat betekenen dat haar regering valt.

'Chaotische situatie'

Donald Tusk, de EU-president, zegt dat het nu belangrijk is om nu afspraken te maken over hoe de unie de buitengrenzen kan verstevigen. Mocht dat niet gebeuren dan vreest Tusk een 'chaotische situatie' waarbij alle lidstaten hun grenzen zullen sluiten. Dan komen de grenscontroles waarschijnlijk terug en betekent dat het einde van de Schengenzone, zo meldt nu,nl