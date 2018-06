Vijf doden en twee gewonden bij schietpartij redactie Amerikaanse krant

Bij een schietpartij op de redactie van de lokale krant The Capital Gazette in het Amerikaanse Annapolis zijn vijf mensen om het leven gekomen.

Ook zijn er twee gewonden. Dit melden meerdere Amerikaanse media als Fox News en CBS News. De vermoedelijke dader is opgepakt. Het gaat om een man van achter in de 30 uit Maryland. Hij weigert tot nu toe vragen van de politie te beantwoorden. Verschillende Amerikaanse media melden dat de verdachte de 38-jarige Jarrod Ramos is. Hij heeft een langlopend conflict met de Capital Gazette, die hij van smaad beticht. Hij heeft twee rechtszaken tegen de krant verloren.

De schutter was binnengedrongen op de redactie van de lokale krant in Annapolis in de staat Maryland. De hulpdiensten rukten massaal uit. Iedereen werd uit het gebouw gehaald en de explosieven opruimingsdienst werd ingezet vanwege een verdacht pakketje. Dat pakketje is veiliggesteld. Wat het motief van de dader is, is nog onduidelijk.