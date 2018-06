Politie treft handgranaat aan bij beschoten woning in Diemen

In de nacht van donderdag op vrijdag 29 juni 2018 is een woning beschoten op de Trekschuit in Diemen. Voor hetzelfde pand troffen agenten een handgranaat aan.

Omstreeks 03.15 uur komen er meerdere meldingen binnen bij de meldkamer van een beschieting. Als de politie aankomt bij de woning, is te zien dat er gaten in de ramen zitten. Ook treft de politie een handgranaat aan voor de woning. De handgranaat is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onschadelijk gemaakt en in beslag genomen voor nader onderzoek. Het rechercheteam onderzoekt de achtergronden van het incident.

In het Flevopark in Amsterdam-Oost is een uitgebrande scooter gevonden. De politie kijkt of deze mogelijk betrokken is geweest bij het incident.