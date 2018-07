Tientallen gewonden bij aanrijding met touringcar in Duitsland

De meeste slachtoffers zijn jonge kinderen en tieners tussen de 10 en 15 jaar oud. Het ongeval gebeurde in Rüting, dichtbij de Noordduitse stad Lübeck, zo melden verschillende Duitse media. De hulpdiensten rukten massaal uit. Twee personen, waaronder een kind, zijn er slecht aan toe. Het kind verkeert in levensgevaar. De andere ernstig gewonde is een ambulancemedewerker. Ze zijn beiden per helikopter naar een ziekenhuis overgebracht.

De kinderen waren in twee bussen op de terugweg van een jeugdkamp. De meeste passagiers (42 kinderen, 5 begeleiders en de buschauffeur) liepen lichte verwondingen op . Volgens Duitse media wilde een van de touringcars een afslaande auto ontwijken en botste hij zo op de ambulance.