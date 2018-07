Seks zonder toestemming nu illegaal in Zweden

Met ingang van zondag 1 juli is er in Zweden een wet van kracht die bepaalt dat seks zonder expliciete toestemming verboden is.

Op deze wijze wil de Zweedes regering verkrachting en seksueel misbruik tegengaan. Voorheen was een weigering van seks verbaal of non-verbaal voldoende voor een veroordeling, maar nu met deze wet moeten mensen woordelijk instemmem net seks of actief laten zien dat het willen. Toestemming van beide kanten is nodig, anders kan er sprake zijn van een strafbaar feit. "De boodschap is simpel: je moet aan de persoon met wie je seks wilt, vragen of hij of zij het ook wil. Als je er niet zeker van bent, moet je het laten, zegt premier Stefan Löfven tegen de Duitse krant Die Welt. Het is nog onduidelijk hoe de wet gehandhaafd gaat worden.

Nieuwe overtredingen

En de wet geldt voor alle relaties of het nu gaat om het eerste afspraakje of om een langdurige relatie. De wet is omstreden omdat niet duidelijk is wat precies als nadrukkelijke toestemming geldt. Met de wet worden ook twee nieuwe overtredingen ingevoerd: verkrachting door nalatigheid en seksueel misbruik door nalatigheid. Bij deze misdaden geldt dat het slachtoffer niet vrijwillig seks heeft gehad. Overtreders kunnen hiervoor tot vier jaar cel opgelegd krijgen.

Zweden is niet het eerste land waar seks zonder toestemming gelijkstaat aan verkrachting. Zes Europese landen gingen het Scandinavische land voor, waaronder België en Groot-Brittannië.