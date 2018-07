Beruchte Franse overvaller ontsnapt op spectaculaire wijze uit gevangenis

De 46-jarige man zat nu een straf uit van 25 jaar voor een mislukte overval, waarbij een politieagent werd doodgeschoten. Hij ontsnapte zondagochtend per helikopter. De helikopter landde op de binnenplaats van de zwaarbeveiligde gevangenis. Aan boord waren drie zwaarbewapende mannen. Het Franse ministerie van Justitie laat weten dat deze 'gewapende commando's' maar een paar minuten nodig hadden om Faïd te bevrijden. De helikopter landde op de enige plek in de gevangenis die niet daartegen beschermd was. De manen wisten met een slijpmachine door de deur van het bezoekersvertrek te breken. Daar was Faïd met zijn broer. De commando's droegen bivakmutsen en waren in het zwart gekleed. Door rookbommen te gebruiken, maakten ze het onmogelijk voor de bewakingscamera's om vast te leggen wat er precies gebeurde na de landing. De piloot bleek er niet echt bij te horen. Hij was gegijzeld en werd onder schot gedwongen om de vlucht uit te voeren. Na de uitbraak is hij ongedeerd vrijgelaten. De helikopter is intussen uitgebrand teruggevonden ten noorden van Parijs, zo'n 60 kilometer verderop. Na de landing zouden Faïd en de bemanning er vandoor zijn gegaan in een zwarte Renault. Dit meldt onder meer de NOS zondag.

Eerder veroordeeld

Faïd werd al meerdere keren veroordeeld voor zware strafbare feiten, zoals een serie overvallen op gepantserde geldwagens. Dat gebeurde met zwaar geschut. In 2013 ontsnapte hij ook al eens uit de gevangenis. Hij werd toen 'Frankrijks meest gezochte crimineel'.