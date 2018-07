Mogelijk regeringscrisis in Duitsland

De coalitiepartijen CSU en CDU raken in hun strijd over de asielproblematiek steeds verder van elkaar verwijderd.

Het rechtse CSU vindt het Europese asielakkoord dat bondskanselier Angela Merkel vorig week sloot niet acceptabel. CSU-leider en minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer heeft het conflict met Merkel over de migratie op scherp gezet. Hij liet zich aan het begin van een bijeenkomst van zijn partij zeer kritisch uit over het reslultaat van de EU-top van deze week over migratie.

Merkel versus Seehofer

Het CDU-partijbestuur kwam zondag ook bij elkaar en sprak zijn volledige steun uit voor de richting die Merkel op wil. Zij wil in Duitsland uitwijzingscentra vestigen voor migranten, in afwachting van hun terugkeer naar het eerste land van opvang. Seehofer is het zat dat migranten die in andere Europese landen werden geregistreerd toch naar Duitsland komen. Meestal gaat het over asielzoekers die via Italië en Oostenrijk naar de Bondsrepubliek komen. Hij wil hen voortaan aan de grens terugsturen in plaats van na een lange asielprocedure te beslissen dat ze moeten terugkeren naar het land waar ze werden geregistreerd. Volgens het Duitse boulevardblad Bild liggen Merkel en Seehofer op ramkoers. Bild schrijft: 'Met het uur groeit de waarschijnlijkheid dat de zwart-rode Bondsregering nog geen honderd dagen na de start door interne strijd over de migratiepolitiek breekt.'

Geen EU-akkoord

Merkel liet vorige week na de top nog weten dat er allemaal doorbraken waren geweest. Polen, Tsjechië, Hongarije en elf andere landen waren allemaal akkoord gegaan met een pak maatregelen dat de druk op Duitsland zou moeten verminderen, aldus de bondskanselier. Maar Polen, Tsjechië, Hongarije en België zeggen allemaal dat het niet klopt dat er EU-akkoord is over migratie.