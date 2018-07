Ruim assortiment bij Kunststofplatenshop

Zo kun je bij de Kunststofplatenshop terecht voor platen van pvc (zowel geschuimd pvc als hard pvc), polycarbonaat, plexiglas (PMMA), HPL, alupanel (Dibond) en Trespa®. De deskundige medewerkers helpen je graag bij het kiezen van het meest geschikte materiaal. Bij grote projecten zijn oplossingen op maat ook geen enkel probleem. De mogelijkheden zijn dus eindeloos.

Technische kunststoffen

Kunststofplatenshop heeft ook kunststof platen van technische kunststoffen in het assortiment. Deze kunststoffen zijn speciaal ontwikkeld om op een specifieke manier toegepast te worden. Ook zijn sommige kunststoffen vanwege specifieke eigenschappen heel erg geschikt voor een bepaalde toepassing. Denk bijvoorbeeld aan polyetheen. Deze stof kan makkelijk gevormd en bewerkt worden en is bovendien ongevaarlijk bij verbranding. Om die reden wordt deze kunststof vaak gebruikt als verpakkingsmateriaal voor wegwerpverpakkingen.

Uitstekende service

De materialen waarmee gewerkt wordt, zijn allemaal van hoge kwaliteit, waardoor je zeker weet dat je lang plezier kunt hebben van je kunststof platen. Goede service staat centraal en er wordt daarom naar gestreefd om de bestelde producten binnen 48 uur te leveren. Op vrijwel elke productpagina is het mogelijk om een sample te bestellen. Op die manier kun je het materiaal eerst in alle rust vasthouden en bekijken, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Zowel particulieren als bedrijven en opleidingsinstellingen behoren tot de klantenkring. Zij beoordelen Kunststofplatenshop gemiddeld met een 8,9. Klantvriendelijkheid staat hoog in het vaandel en opbouwende feedback wordt altijd gewaardeerd. Op die manier zorgt Kunststofplatenshop voor de beste winkelervaring voor de klant. Voor deskundig advies of vragen over de producten kun je altijd contact opnemen.