Rechercheteam onderzoekt overlijden 53-jarige vrouw

De Recherche doet onderzoekt naar het overlijden van een 53 -jarige Apeldoornse vrouw die woensdagavond 4 juli in haar woning, aan de Bronsgietersdonk in Apeldoorn, dood is aangetroffen. Onderzocht wordt of er sprake is van een misdrijf.