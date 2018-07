Britse regering wil helderheid van Rusland in nieuwe vergiftigingszaak

De Britse regering heeft Rusland opgeroepen helderheid te verschaffen over het gif novitsjok dat opnieuw is opgedoken in het zuiden van Engeland.

De slachtoffers, Dawn Sturgess (44) en Charlie Rowley (45) uit Amesbury liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis nadat ze zaterdag in aanraking waren gekomen met hetzelfde zenuwgas als waarmee ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter in maart zijn vergiftigd.

De recherche hebben nog geen idee hoe het Britse stel is blootgesteld aan het gas. Volgens de Engelse media zou het tweetal nu en in het verleden niks met Rusland van doen hebben.

De nieuwe vergiftiging gebeurde in Salisbury, 13 kilometer van de plek waar Skripal en zijn dochter zwaargewond werden aangetroffen. Het Britse stel wordt in hetzelfde ziekenhuis behandeld.