Nederlander (75) in Nepal veroordeeld wegens seks met minderjarigen

In Nepal is deze week een 75-jarige Nederlander veroordeeld tot 8 jaar cel wegens het seksueel misbruik van twee minderjarige jongens. De man is ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de jongens. De man werd in november aangehouden. Tegen hem was elf jaar gevangenisstraf geëist voor het misbruiken van vier jongens.

Kindersekstoerisme

Naar de man loopt in Nederland onder leiding van een officier van justitie van het Landelijk Parket een onderzoek van het zedenteam van de politie Zeeland-West-Brabant en het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK). In dat onderzoek werd in Zuid-Holland in november al een 47-jarige man aangehouden en werd op vier plaatsen een doorzoeking gedaan.

Doorzoekingen

Bij de doorzoekingen zijn onder andere gegevensdragers in beslag genomen. Die worden onderzocht op de aanwezigheid van kinderpornografisch materiaal. Ook werden tickets en paspoorten in beslag genomen. Inmiddels worden in het onderzoek in Nederland meerdere mannen verdacht van het maken, hebben en verspreiden van kinderporno. Het onderzoek is nog in volle gang. Wanneer zij voor de rechter moeten komen is nog niet bekend.

In het onderzoek wordt samengewerkt met de politie in Nepal en een Nepalese hulpverleningsorganisatie die banden heeft met Terre des Hommes.