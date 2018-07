Zeehondencentrum bezorgd om plotselinge toename in visnet verstrikte zeehonden

Zeehondencentrum Pieterburen maakt zich zorgen om het feit dat zij in twee weken tijd drie zeehonden opving die verstrikt raakten in visnet. De jonge Grijze zeehond die woensdag werd opgevangen overleed tijdens transport aan de verwondingen. Het centrum doet dan ook een dringende oproep om zee en strand schoon te houden.

Op 21 en 25 juni en 4 juli heeft Zeehondencentrum Pieterburen jonge Grijze zeehonden opgevangen die verstrikt waren geraakt in visnetten. De netten snijden diepe wonden in de nek van de dieren. Waarom er in zo'n korte periode zo veel dieren verstrikt raakten is onduidelijk, maar het is voor het centrum reden voor zorg om de toestand van onze kustwateren.

De zeehond die gisteren werd opgevangen was een duidelijk geval van hoe schrijnend de lijdensweg van deze verstrikte dieren is. In de afgelopen dagen werd het zeehondje al gesignaleerd, maar kon het nog niet worden opgevangen. Ondanks de verwondingen en de last van het net blijven zeehonden enorm sterke dieren. Uiteindelijk lukte het gisteren, omdat het inmiddels sterk verzwakt was. Tijdens het transport naar het centrum overleed het dier echter. Het visnet dat de zeehond om zijn nek had was diep in de huid gedrongen.

Het was voor het centrum de druppel. Deze plotselinge hoeveelheid aan verstrikte dieren, waarvan bij een dier beide mondhoeken ingescheurd waren, moet worden opgevat als een noodsignaal. Zeehondencentrum Pieterburen doet dan ook een dringende oproep om zee en strand schoon te houden. Iedereen kan hier een bijdrage aan leveren, want zelfs het kleinste stukje net kan dodelijk zijn voor zeehonden.

Het zeehondencentrum is een ziekenhuis voor Zeehonden. Het centrum doet onderzoek naar Zeehonden en werkt hieraan met vrijwilligers en onderzoekers uit de hele wereld. Deze onderzoeken zijn belangrijk voor het leven van de zeehond, maar ook voor de impact die bijvoorbeeld vervuiling heeft op het leven in de Waddenzee.