Al zes jongens uit Thaise grot gehaald, reddingswerkers gaan maandag verder

De Thaise autoriteiten meldden eerder al dat vier jongens van de ploeg, die bestaat uit twaalf voetballers en hun trainer, in veiligheid zijn gebracht. Maandag gaan de reddingswerkers verder. Ze moeten zich zo'n tien uur lang voorbereiden op de tocht door het grottenstelsel. Ook is de zuurstof van de duiker opgebruikt, zo weet de Telegraaf.

De eerste jongen kwam rond 12.40 uur Nederlandse tijd naar buiten, de tweede zo'n tien minuten later. Er is een veldhospitaal naast de ingang van de grot is ingericht. Daar worden de jongens onderzocht. Na het onderzoek worden de jongens naar een ziekenhuis in de stad Chiang Rai gebracht, zo'n 60 kilometer verderop. Twee jongens zijn al naar het ziekenhuis overgebracht. De eerste vier jongens verkeren in goede gezondheid. Over de andere twee is nog niets bekendgemaakt.

In Thailand is zondag heel vroeg in de ochtend de reddingsoperatie begonnen om de 12 voetballers en hun coach te bevrijden uit de grot waarin ze a ruim twee weken vastzitten. Waarschijnlijk zullen vandaag rond 16.00 uur Nederlandse tijd de eerste vier jongens uit de grot worden gehaald. Er zijn 18 duikers de grot ingestuurd om de jongens te redden. Onder de duikers zijn 13 buitenlanders. De jongens zullen in groepjes worden gered. Afhankelijk van het weer kan de hele operatie drie tot vier dagen duren.

Volgens de gouveneur van de regio is zondag de beste dag om de reddingsactie te beginnen, omdat het grootste deel van het pad beloopbaar is. De waterstand in de grot is de afgelopen dagen gezakt. De leidinggevende van de reddingsoperatie zegt dat de reddingswerkers drie tot vier dagen getraind hebben. Dit melden meerder media zondag.

er zijn 10 ambulances en medisch personeel bij de grot aangekomen. De Britse krant The Guardian meldt dat er ook Amerikaanse duikers zijn gearriveerd. In het noorden van Thailand trekken vanochtend regenbuienover het berggebied, waardoor de reddingswerkers mogelijk sneller moeten handelen.