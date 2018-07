Belgische juwelier die verdacht wordt doodschieten overvaller weer op vrije voeten

Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) aan VTM Nieuws bevestigd. Om welke voorwaarden het precies gaat, wil het OM nog niet zeggen. Zaterdagmiddag drongen twee overvallers de juwelierszaak binnen en namen juwelen mee. De juwelier zou daarbij door de overvallers zijn geschopt, geslagen en bedreigd. Aanwezige familieleden en klanten zouden zijn bedreigd met een vuurwapen. Voglens de woordvoerster van het OM hadden de mannen een wapen maar hebben ze niet geschoten.

Onderzoek

Toen de overvallers wilden wegvluchten op een motorfiets, greep de juwelier naar een wapen en schoot hij volgens getuigen drie keer. Daarbij zou hij een van de verdachten hebben geraakt. De man overleed ter plaatse. Verder onderzoek moet nu aantonen of er sprake is van zelfverdediging of niet. Volgens het OM blijkt dat de overvallers behoorlijk agressief te werk zijn gegaan. Van de tweede dader is nog spoor gevonden, maar 'de zoektocht wordt intensief verder gezet', aldus het OM.