Turkije zet meer dan 18.000 ambtenaren op straat

Dat is zondag in een decreet gepubliceerd in het staatsblad. De ontslagen ambtenaren zouden vermoedelijk banden hebben met terroristische organisaties of activiteiten tegen de staatsveiligheid. Ook worden per decreet twaalf verenigingen, drie kranten en een tv-kanaal verbodeb. Een van de kranten is de pro-Koerdische Özgürlükcü Demokrasi. Het decreet is uitgevaardigd voordat president Erdogan maandag zijn eed aflegt voor een presidentsschap met meer macht dan voorheen. Vorige maand won president Tayyip Erdogan de verkiezingen. Dit melden meerdere media zondag.

Kort na de staatsgreep in Turkije in 2016 kondigde Erdogan de noodtoestand af. Daardoor kon hij bepaalde vrijheden inperken en kon de regering decreten uitvaardigen die geen goedkeuring van het parlement nodig hebben. Sinds de staatsgreep zijn er volgens het mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties al meer dan 160.000 ambtenaren ontslagen. Turkije zegt dat de maatregelen nodig zijn om bedreigingen van de nationale veiligheid tegen te gaan. Critici van president Erdogan beschuldigen hem ervan dat hij de mislukte staatsgreep als voorwendsel gebruikt om afwijkende meningen de kop in te drukken.