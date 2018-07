Duikers in Thailand weer de grot ingegaan

Ze hopen vandaag vier tot zes jongen naar buiten e krijgen. De duikers die gisteren vier jongens uit de grot redden, worden ook vandaag weer ingezet. De reden is dat deze duikers inmiddels weten wat de omstandigheden in de grot zijn en hoe de jongens het beste naar buiten kunnen worden gebracht, zo verklaart de minister van Binnenlandse Zaken. Acht voetballers en hun coach zitten nog vast in de grot. Zij zullen straks ook door twee duikers begeleid worden. Dit melden meerdere media.

Zes jongens

NOS-corrrespondent Marieke de Vries laat weten dat het vannacht hard heeft geregend in het gebied, maar dat het nu weer droog is. Het duur sowieso zes uur voordat de duikers de jongens hebben bereikt. De vewachting is dat het laat wordt voorrdat de jongens uit de grot zullen komen, mogelijk wordt het zelfs nachtwerk. Als het lukt om vandaag zes jongens te redden, dan blijven er nog dire voetballers over. Het gaat dan om de drie behoorlijk verzwakte jongens. Als deze jongens nog wat langer in de grot blijven, geeft de waterpompen de kans om nog meer water uit de grot te pompen, zodat hun doorgang mogelijk makkelijker wordt, aldus Marieke de Vries.