Historisch vliegtuig met Nederlanders neergestort in Zuid-Afrika

In Pretoria in Zuid-Afrika is dinsdag een historisch vliegtuig neergestort. Hierbij is een dode gevallen en zijn een aantal inzittenden gewond geraakt. Dit heeft het Aviodrome dinsdag laten weten.

Drie Nederlanders aan boord

Aan boord zaten in totaal 9 personen waaronder drie Nederlanders. Het toestel zou een testvlucht maken maar stortte vrij snel na het opstijgen neer bij Wonderboom Airport van Pretoria. Het historische toestel, een Convair 340, zou op 23 juli naar het Aviodrome in Lelystad komen, zo kondigde het historische luchtvaartpark gisteren aan.

Geschonken

De in 1954 gebouwde Convair 340 zou binnenkort de reis van Zuid-Afrika naar haar nieuwe thuisbasis Aviodrome maken. Het in 1954 gebouwde vliegtuig is door de Zuid-Afrikaanse eigenaar, Rovos Rail, geschonken aan Aviodrome. Na de nodige technische werkzaamheden zou de Convair deze zomer dwars door Afrika en Europa naar haar nieuwe thuisbasis Aviodrome op Lelystad Airport vliegen.

Reactie Aviodrome

'Ontzettend geschrokken zijn wij dat de Convair 340, het toestel dat binnenkort naar Aviodrome zou komen, tijdens het opstijgen voor een testvlucht in Zuid-Afrika is neergestort', zo laat het Aviodrome dinsdag op haar Facebookpagina weten.

Hulpverlening

'Onze prioriteit ligt nu bij het in veiligheid stellen van alle betrokkenen. De autoriteiten ter plaatse zijn bezig met hulpverlening, uiteraard vindt daarna uitgebreid onderzoek plaats', aldus het Aviodrome. Over de oorzaak van het neerstorten is op dit moment niets bekend. Er stond kort een filmpje op internet waarop was te zien dat er rook komt uit één van de motoren tijdens het opstijgen maar dit filmpje is inmiddels weer verwijderd.