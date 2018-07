Je kan ze allemaal sparen. Europol komt met voetbalplaatjesactie van criminelen.

Voor wie wil kan via sociale media plaatjes van de 25 meest gezochte criminelen van Europa verzamelen. De plaatjes lijken op voetbalplaatjes. Zo kan men het sterrenteam van de 'Crime League' bij elkaar sparen. Europol komt elke zomer met een campagne om het publiek attent te maken met de 'most wanted list'. Vorig jaar stuurde Europa de criminelen nog plstkaartjes, dit jaar staat de campagne volledig in het teken van voetballen. Dit melden meerdere media woensdag.

Het spel begint donderdagochtend om 08.00 uur. Dan worden speciale codes op sociale media gedeeld, waarmee je de voetbalplaatjes kunt verzamelen. De criminelen op de kaartjes staan allemaal op de Europese lijst met meestgezochte criminelen. Daar staan in totaal meer dan vijftig criminelen op. Europol hoopt dat er meer bezoekers naar de website met de lijst gaan. Website: https://eumostwanted.eu/crimeleague. Het criminelenvoetbalteam kent 25 "spelers", onder wie twee mannen die door de Nederlandse politie worden gezocht. Het gaat om Said Razzouki en Ridouan Taghi .

Adventskalender

Het is niet de eerste keer dat Europol op een ludieke manier aandacht vraagt voor gezochte criminelen. In december kwam de politie-organisatie met een adventskalender. Elke dag kwam een crimineel uit een ander land aan de beurt.