Op Mallorca doodgeslagen Nederlander is 34-jarige filmmaker Van Luijn

De op Mallorca in de nacht van donderdag op vrijdag doodgeslagen 34-jarige Nederlander is de filmmaker Wouter van Luijn.

Van Luijn werd rond 05.00 uur bij een benzinepomp ten oosten van hoofdstad Palma de Mallorca aangevallen. De daders hebben de man bewusteloos geslagen en zijn ervandoor gegaan. Hulpverleners hebben het slachtoffer in kritieke toestand naar het Academisch Ziekenhuis Son Espases gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen is overleden.

Moordzaak

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de man met zijn familie op vakantie was. De politie op Mallorca onderzoekt het incident als een moordzaak. Ze doorzocht vrijdag het hele gebied op zoek naar sporen van de daders. En de beelden van camera’s in de buurt waar het incident zich heeft afgespeeld werden nagetrokken. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is nog niet duidelijk. Een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag laat weten dat zij de zaak aan het uitzoeken zijn, maar nog niets kunnen zeggen over het incident.

Update zaterdag 14-07-18

De Spaanse politie heeft inmiddels een arrestatie verricht in het onderzoek. Het zou gaan om de bestuurder van de auto die Van Luijn naar het ziekenhuis heeft gebracht.