Dode bij woningbrand in Bladel

Bij een woningbrand in Bladel is zondagavond een man om het leven gekomen.

Hulpdiensten rukten rond uit naar de Jacques Perklaan waar brand was uitgebroken in een woning. De brandweer trof volgens een woordvoerder een man onwel aan. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dit mocht niet meer baten.

Volgens de politie is het slachtoffer de bewoner van het pand. Deze is tijdens het koken onwel geworden en overleden. Hierdoor kon er brand in de woning ontstaan.