Crash Aviodrome vliegtuig door passagier gefilmd: 'This is getting very bad'

Steekvlam linkermotor

De video van de vliegtuigcrash werd gisteren door iemand op YouTube geplaatst die er overigens met nadruk bij vermeldt dat hij niet de maker is van de beelden. Op de beelden is te zien en te horen hoe de mannelijke passagier aan boord filmt als er plotseling rook en vlammen uit de linkermotor verschijnen vlak nadat het toestel was opgestegen.

'Very bad'

'This is getting very bad', zegt de man terwijl hij blijft filmen. De steekvlammen uit de linkermotor blijven voortdurend doorgaan soms wat heviger soms weer wat minder. Ook is goed te zien dat het toestel al snel daarna hoogte verliest en meer snelheid gaat maken.

Hoop lawaai tijdens crash

Vervolgens is te zien dat het toestel zeer laag boven de grond vliegt en vervolgens is er een hoop lawaai te horen als het vliegtuig crasht. Daarbij worden de beelden kort donker en vlak daarna zijn er weer stemmen te horen van de overlevenden waaronder waarschijnlijk ook de filmer.

Aviodrome

Het historische toestel dat was geschonken aan het Aviodrome en waarvan de bedoeling was dat het naar Nederland zou worden gevlogen na een paar testvluchten. Vorige week was de eerste testvlucht maar die liep uit op een crash. Bij het ongeval kwamen twee mensen om en vielen een aantal gewonden. Het vliegtuig is compleet vernield. Aanboord zaten drie Nederlanders die het ongeval hebben overleeft.