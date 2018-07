Agent maakte zelf dreigbrief namens IS

Voor het maken van een dreigbrief namens Islamitische Staat is een politie-inspecteur uit Heist-op-den-Berg (België) ontslagen. De agent ontkent alle betrokkenheid bij het vervaardigen van de brief.

Volgens Het Laatste Nieuws had de agent de brief aan de toegangspoort van het bureau gehangen. Op een A4-tje het symbool van IS, de Syrische vlag. Daarnaast de tekst ‘vuile flikken’ en de namen van twee agenten en hun nummerplaten. De brief werd opgehangen twee weken na de aanslagen van 2015 in Parijs.

De verbazing was groot toen uit onderzoek bleek dat de brief in het politiebureau gemaakt was. Er was papier gebruikt van de politie en afgedrukt met een printer van de politiebureau. Het korps is er 100 procent zeker van het dat Andy V. de maker is van de dreigbrief. Zijn toegangspas heeft hem verraden. Hij zou die nacht 12 minuten lang in een ruimte zijn geweest met daarin de bewuste printer.

De agent ontkent alle betrokkenheid bij het vervaardigen van de brief. Hij en zijn advocaat beraden zich op stappen om het ontslag ongedaan te maken.