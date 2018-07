Celstraf en rijontzegging voor veroorzaken dodelijk ongeluk in Schijndel

Op 2 februari 2017 reed de verdachte in Schijndel op een kruising. Ze verleende geen voorrang aan een man op de fiets waardoor zij in botsing kwam met de fietser. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Belemmerd zicht

De rechtbank stelt vast dat de vrouw op het moment van de aanrijding geen vrij zicht had naar rechts, omdat zij haar sporttas en een trui op het dashboard had liggen. De verklaring van de vrouw dat zij de tas na het ongeluk op het dashboard heeft gezet toen zij een ander tasje pakte, vindt de rechtbank niet aannemelijk. Onder meer omdat het voor de verdachte kennelijk niet ongebruikelijk was daar spullen te hebben liggen, omdat er ook een trui en papieren lagen.

Amfetamine

Daarnaast blijkt uit onderzoek van het NFI dat de vrouw op het moment van de aanrijding onder invloed was van een hoge dosis amfetamine. De rechtbank vindt de verklaring van de verdachte dat zij uitsluitend dexamfetamine heeft geslikt (als medicijn tegen ADHD) ongeloofwaardig.

Daarnaast vindt de rechtbank dat als klopt dat de door de verdachte via internet gekochte pillen vervuild zijn geweest met amfetamine, dit voor rekening en risico van de verdachte moet komen. Zij gebruikte immers deze pillen zonder doktersvoorschrift in een door haarzelf gekozen dosering, zonder te weten wat er in zat. De rechtbankneemt de conclusie van het NFI over dat de rijvaardigheid van de verdachte door de hoge dosis amfetamine waarschijnlijk nadelig was beïnvloed.

Al met al is de rechtbank van oordeel dat de vrouw zeer onvoorzichtig en onoplettend heeft gereden.

Deels onvoorwaardelijke straf

Dat er een straf moet volgen, staat voor de rechtbank vast. De verdachte heeft een aanrijding veroorzaakt terwijl zij onder invloed was van amfetamine, haar zicht belemmerd werd door spullen op haar dashboard en zij geen voorrang verleende aan het slachtoffer. De verdachte had moeten weten en begrijpen dat de amfetamine een nadelige invloed zou hebben op haar rijvaardigheid. Zij heeft er desondanks voor gekozen wel te gaan rijden. De rechtbank is zich ervan bewust dat geen enkele straf het veroorzaakte leed, kan compenseren.

Aan de andere kant houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachte ook is getroffen door de gevolgen van de aanrijding. Zij zal verder moeten met het feit dat zij een ernstige aanrijding heeft veroorzaakt waardoor het slachtoffer is overleden.

De rechtbank houdt tot slot ook rekening met het advies van de Reclassering en de welwillendheid van de verdachte om aan haar problemen te werken. De rechtbank vindt het belangrijk dat de verdachte verplicht wordt een ambulante behandeling te ondergaan, waarbij zij onder toezicht van de reclassering staat met daarbij de voorwaardelijke gevangenisstraf als stok achter de deur.