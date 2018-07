Belgische luchtverkeer weer opgestart na technische problemen

Dit vanwege een technisch probleem bij de luchtverkeersleiding Belgocontrol. Door het technische probleem konden de vluchtegevens niet geladen worden en kon de luchtverkeersleider de vliegtuigen boven België niet meer accuraat volgen en aansturen, zo bevestigde Belgocontrol aan VTM Nieuws. Vanwege de maatregel mocht geen enkel vliegtuig meer opstijgen of landen. Vliegtuigen die al onderweg waren naar een Belgische luchthaven werden omgeleid en de vliegtuigen die gepland stonden om te vertrekken werden aan de grond gehouden. Luchthavenspecialist Luk De Wilde laat weten dat de genomen maatregel ook impact heeft gehad op luchthavens in de buurlanden. Tegen de Belgiche krant De Morgen zegt hij: 'Overvliegende vliegtuigen vallen onder Eurocontrol. Deze storing heeft alleen impact op laagvliegend luchtverkeer en inkomende of uitgaande vluchten. Die vliegtuigen worden afgeleid naar omliggende luchthavens, zoals Lille, Amsterdam, Eindhoven of Maastricht. Maar ook daar kunnen ze slechts een bepaalde hoeveelheid verkeer aan.' Het hoge luchtruim, boven 7500 meter, bleef dus open. Daarom konden vliegtuigen nog wel over België heen vliegen.

Opgelost

Het technische probleem bij Belgocontrol is inmiddels opgelost. Dat meldt Belgocontrol aan het Belgische persbureau Belga. Sinds 17.30 uur wordt Belgische luchtverkeer geleidelijk weer opgestart.