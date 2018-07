Suriname wil excuses van minister Blok

Blok noemde noemde Suriname op een besltoen bijeenkomst een 'failed state'. Frederiks is als tijdelijk zaakgelastigde de hoogste Nederlandse diplomaat in Suriname omdat er op dit moment geen nieuwe ambassadeur in het land wordt toegelaten. In een aangeboden protestnota vraagt de Surinaamse regering om intrekking van de uitspraken. De Surinaamse regering sprak van ' destabiliserende' en 'denigrerende' uitspraken. Ook vindt de regering dat minister Blok excuses moet aanbieden aan de Surinaamse bevolking. Dit schrijft de NOS donderdag.

'Failed state'

De Surinaamse regering beschouwt de uitlatingen van Blok als een "gebrek aan oriëntatie inzake de samenstelling en leefvormen in Suriname" en als een "uiting van diepe minachting". Surinaamse regering: 'Deze zoveelste grove aantijging tegen de rust en stabiliteit in de Republiek Suriname kan alleen bedoeld zijn om Suriname en haar bevolking internationaal negatief af te schilderen, teneinde de Surinaamse natie te isoleren, met als mogelijke agenda de bewerkstelliging van een herkolonisatie.'

'Grove aantijging'