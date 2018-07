Man met mes valt passagiers aan in bus

In het Duitse Lübeck zijn meerdere mensen gewond geraakt nadat een man met een mes om zich heen begon te steken in een overvolle bus. Dit melden verschillende Duitse media.

Volgens de politie vond het incident plaats omstreeks 13.47 uur en zijn in totaal acht personen gewond geraakt. De buschauffeur, die ook werd aangevallen, had de helderheid van geest om de deuren van de bus te openen. Hierdoor konden passagiers vluchten.

De verachte is door de politie overmeesterd en aangehouden. Het zou een Iraniër van ongeveer 30 jaar oud zijn. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding is van de steekpartij.