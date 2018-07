Vermiste Koen (17) liep mogelijk samen met meisje mee

De 17-jarige Koen van Keulen uit Soest is in Italië na een avondje stappen vermist geraakt.

Samen met zijn ouders en vrienden zoekt de lokale Italiaanse politie al meer dan 30 uur naar de jongen. Koen van Keulen raakte donderdagnacht vermist bij Pacego aan het Gardameer. Na een avondje stappen in Lazis was Koen met zijn vrienden met een shuttlebusje dat langs de plaatselijke campings rijdt, teruggegaan naar hun vakantieadres. Koens vrienden stapte bij de juiste halte uit, maar Koen besloot nog even te blijven zitten. Vader Gert-Jan van Keulen vanuit Pacengo tegen BN De Stem: 'In de bus zaten andere Nederlandse jongens. Hij zou en halte verder uitstappen en dan terug lopen naar zijn eigen camping.' Volgens Koens vader heeft de buschauffeur bevestigd dat Koen een halte verder is uitgestapt bij pretpark Gardaland. Dat was rond 02.00 uur. Daarna is niets meer van Koen vernomen.

Oproep op Facebook

De ouders en vrienden van Koen proberen zaterdag camerabeelden te bekijken van campings en tankstations in de omgeving in de hoop dat Koen daarop terug te zien is. De politie heeft met drones de omgeving afgezocht, zo meldt de Telegraaf. De moeder van Koen heeft een oproep geplaatst op Facebook. Ze schrijft: 'Help mijn zoon is vermist sinds gisteren. Wij staan bij Euro Camping Pacengo. Garda meer Hij heet Koen van Keulen 17 jr. komt uit Soest heeft gestreept hoedje op donker blauw T shirt is in de bus vanaf Lazis naar Pacengo Eurocamping blijven zitten inf. 0031643027527 Mocht iemand wat zien of horen... graag delen'.

Vrolijke, sociale jongen

Richard Wamelink uit Soest, vader van een van de vrienden van Koen zegt tegen de krant: 'Iedereen is superbezorgd. Zelf heb ik vannacht ook geen oog dicht gedaan. Koen is een vrolijke sociale jongen die super zin had in deze vakantie. Het Gardameer zou een tussenstop zijn. Vandaag zouden ze doorrijden naar hun eindbestemming Kroatië. Het is niets voor Koen om bijvoorbeeld met een meisje mee te gaan en dan zo lang niets van zich te laten horen.’'

Graag een berichtje of bel bovenstaand nummer! Foto van Koen op Facebook: https://www.facebook.com/neemakeup.greetvankeulen/posts/1887594607928622. Alvast bedankt'.

Update zondag 13.00 uur:

Inmiddels is er iets meer bekend over het moment waarop Koen voor het laatst is gezien. Koen is mogelijk samen met een meisje lopend gezien door een getuige. De getuige heeft Koen samen met het meisje, dat halflang haar heeft, zien lopen.

Mogelijk langs het strand

Waarschijnlijk is Koen samen met haar langs het strand gelopen om haar terug te brengen naar de camping Lido waar zij verblijft. Vervolgens zou Koen over de weg richting zijn eigen camping, Eurocamping Pacengo, zijn gelopen maar daar dus niet zijn aangekomen.

Honden uit Nederland

Inmiddels zijn er diverse verenigingen met speurhonden vanuit Nederland onderweg naar het Gardameer om mee te helpen zoeken naar Koen. Intussen worden er lokaal door de politie videobeelden uitgekeken van gebouwen in de omgeving waar Koen voor het laatst is gezien.