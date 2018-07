Explosieve stijging soa's in Frankrijk: neem op vakantie condooms mee

Het aantal gevallen van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) in Frankrijk is enorm gestegen, vooral in vakantiegebieden èn onder jongeren.

Dat blijkt uit cijfers van een Frans onderzoek. De Nederlandse GGD en het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseren nu om voorzichtig te zijn en condooms te gebruiken. Dit melden meerdere media maandag. UIt het onderzoek dat de Franse regering heeft laten uitvoeren, blijkt dat het aantal gevallen van chlamydia en gonorroe in vier jaar tijd is verdrievoudigd. In Parijs en de Provence komen de meeste soa's voor en dat zijn juist de populaire vakantiegebieden voor Nederlanders. En het zijn vooral jongeren die geslachtsziekten oplopen. Chlamydia komt bij Franse vrouwen in de leeftijdscategorie 15 tot 24 jaar vier keer zo vaak voor als het landelijk gemiddelde.

App

De Nederlandse hulpverleningsorganisatie en gezondheidsdienst GGD GHOR hebben zelfs een speciale reisapp ontwikkeld met tips voor in het buitenland. Zo wordt onder andere aangeraden om condooms mee te nemen uit eigen land: “In veel landen zijn condooms moeilijk verkrijgbaar en niet altijd betrouwbaar”.