Daklozen op een station in Berlijn in brand gestoken

Op een treinstation in Berlijn zijn zondagavond laat twee daklozen in brand gestoken.

De beide mannen (47 en 62) liepen bij de aanval zware brandwonen op, zo heeft de politie aan het Duitse blad Bild laten weten. Zijn ter plaatse door een arts behandeld en daarna overgebracht naar een ziekenhuis.

De aanval gebeurde rond 23.00 uur. Volgens de politie lagen de twee mannen met wat bezittingen in een overdekt gedeelte van station Berlin-Schöneweide, in een buitenwijk ten zuidoosten van de stad. Twee onbekenden goten een brandbare vloeistof over de dakloze mannen en hun spullen en staken ze dan aan. Een ooggetuige belde vanuit de tegenoverliggende snackbar direct de politie, aldus Duitse media. Voorbijgangers haalden uit een andere eetgelegenheid snel een brandblusser en doofden het vuur. De daders zijn er te voet vandoor gegaan en nog altijd voortvluchtig.