Twee doden en 13 gewonden bij schietpartij in Toronto

Een van hen is de schutter. Daarnaast zijn zeker 13 mensen gewond geraakt, waaronder een 9-jarig meisje, dat in kritieke toestand ligt, zo laat een politiewoordvoerder aan Associated Press (AP) weten. Enkele gewonden zijn er slecht aant toe.

Een man opende zondagavond (lokale tijd) het vuur in een drukke uitgaansstaat van Toronto. Volgens de politie is het nog onduidelijk of het om een terroristische aanslag gaat. Getuigen vertelden aan Toronto Star dat een man in zwarte kleding het vuur opende. Volgens getuigen zou hij ongeveer 25 keer hebben geschoten.