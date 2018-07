Italiaanse politie bevestigt vondst lichaam Koen van Keulen (17)

Bij de zoektocht naar Koen van Keulen in Italië is maandag ochtend rond 11.30 uur in een greppel langs een doorgaande weg een stoffelijk overschot gevonden. De Italiaanse politie heeft inmiddels bevestigd dat het om de al 4 dagen vermiste 17-jarige Koen van Keulen uit Soest gaat.

Identiteit bevestigd door politie

Het was maandagochtend in eerste instantie nog onduidelijk toen bekend werd dat er een lichaam in een greppel was aangetroffen of het om de vermiste Koen uit Soest ging maar in de loop van de middag kwam de politie met de bevestiging.

Grote zoektocht

Nadat de 17-jarige Koen van Keulen donderdagnacht verdween, werd er een grote zoektocht op touw gezet. Maandag werd ook de hulp van Nederlandse speurhonden ingeroepen.

Greppel

De greppel waarin Koen gevonden is ligt aan de Via Peshiera, een drukke weg langs het Gardameer met aan de zijkant een vangrail. Vermoedelijk is Koen door de regen uitgegleden toen hij waarschijnlijk achter de vangrail richting zijn eigen camping liep. Hij is daarna waarschijnlijk in de greppel beklemd geraakt of kon in ieder geval niet meer op eigen kracht eruit komen.

Stappen in Lazise

Koen werd al sinds donderdagnacht vermist. Hij was met zijn broer en vrienden gaan stappen in Lasize maar stapte op de terugweg niet gelijk met hen uit de shuttlebus toen deze stopte bij de halte bij zijn camping in Pacengo. Hij zou waarschijnlijk dus later de bus hebben verlaten en terug zijn gaan lopen naar de camping.