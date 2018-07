Nieuwe trend: massage door wurgslangen

Het zou heel ontspannend moeten zijn, maar zo'n massage is niet zonder gevaar. Tessa een slangenmasseuse in New York vertelt aan RTL Nieuws: 'Je weet het nooit zeker, het blijven wilde dieren.' Er is tot nu niemand gewond geraakt door de boa's van Tessa. Maar een slangenmassage is niet goedkoop. Voor een massage ben je bijna 300 dollar kwijt. De 'unieke ervaring' om door een wurgslang gemasseerd te worden, kon eerder al opgedaan worden in een dierentuin op de Filipijnen. Daar stonden bezoekers uren in de rij voor een massage van een kwartier. Maar inmiddels kan het dus ook in New York. Het is afwachten of deze trend nu ook naar Europa overwaait.