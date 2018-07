'Vermiste Anouk van Luijk (19) in goede gezondheid gevonden in Cuba'

De in Cuba vermiste 19-jarige Anouk van Luijk uit Hellevoetsluis is in goede gezondheid aangetroffen.

De zus van Anouk meldt aan Hart van Nederland dat Anouk bij haar ouders is. Verdere details rond haar gezondheid zijn nog niet bekend.

Anouk reisde enkele weken geleden naar Cuba en zou vier dagen geleden terug vliegen naar Nederland. Deze vlucht heeft Anouk niet genomen. Eerder had zij contact met haar ouders dat haar bankpas was ingeslikt door een geldautomaat en geen geld meer had. Ook had zij op straat geslapen.

Haar ouders zijn naar Cuba gegaan om hun dochter te zoeken. Zij waren extra ongerust omdat Anouk medicijnen slikt om psychoses te voorkomen.