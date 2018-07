Waterpijp roken langs de Nederlandse kust

Zonnen, zwemmen in de zee of een balspel, iedereen doet zijn of haar ding. Opvallend was een groep van dertig mensen uit het Duitse Noordrijn Westfalen die naar Zandvoort waren gekomen voor verkoeling. Ze hadden een mooie plek langs de kustlijn uitgezocht om op hun gemak een waterpijp te roken.

Een rit van 2,5 uur was er voor nodig om de Nederlandse kust te bereiken. De groep die officieel uit Libanon komt hebben de fotograaf van Blik op Nieuws uitgenodigd om mee te lurken aan de waterpijp.